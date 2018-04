Avant New-York, l'Afrique se donne rendez-vous à Lomé

Les pays africains d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est et d’Afrique australe vont se retrouver du 10 au 13 avril à Lomé à l'occasion de deux réunions régionales en prélude à la 3e Conférence d'examen du Programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre (RevCon3) prévue en juin prochain à New York.

Ces rencontres sont organisées par le Bureau de l’ONU pour les affaires de désarmement (UNODA), via le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (Unrec) basé au Togo Lomé et en partenariat avec l’Union européenne.

Se retrouveront à Lomé les représentants gouvernementaux, les membres des commissions nationales, les délégués d'organisations sous-régionales et régionales ainsi que des membres de la société civile.

Parmi les thèmes qui seront abordés, la question des sites de stockage, du marquage des armes et de leur traçabilité et du renforcement de la coopération régionale.