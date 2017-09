Ballet diplomatique à la présidence

Maria Cristina Martins-Barreira et Marc Vizy

Le nouvel ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy (ex-conseiller à l’outre-mer de François Hollande), a présenté mardi ses lettres de créances au président Faure Gnassingbé.

‘Le Togo est un pays très important pour la France et une grande amitié lie les deux pays’, a déclaré le diplomate qui souhaite poursuivre une ‘coopération dynamique dans les domaines de l’éducation, de l’eau et de l’énergie, notamment. Il entend également renforcer la coopération entre les partenaires en développement comme l’AFD, le FMI et l’Union européenne.

Le même jour justement, c’est le nouveau représentant de l’UE à Lomé qui a remis ses lettres de créances. Le successeur de Nicolas Berlanga Martinez s’appelle Maria Cristina Martins-Barreira. Elle a indiqué vouloir poursuivre la relation étroite avec le Togo au service du développement.

Ma présence est un soutien renouvelé au gouvernement dans ses efforts de développement destinés à garantir un meilleur futur aux citoyens’, a-t-elle déclaré.