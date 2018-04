Brésil-Togo : Tudo Bem

L’ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Carlos de Salles Menezes, était l’invité vendredi du Club diplomatique de Lomé.

La conférence a traité des relations entre Brasilia et Lomé et du potentiel de développement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de la formation.

Les relations économiques entre les deux pays sont encore balbutiantes. La coopération porte essentiellement sur l’assistance technique brésilienne dans le domaine du coton.

Le programme baptisé ‘Cotton-4 +Togo’ forme les petits producteurs aux nouvelles techniques et contribue à la création d’une banque de stockage collectif.

Créé à l’initiative de Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, le Club diplomatique de Lomé est un cercle de réflexion apolitique qui reçoit à intervalles réguliers des personnalités togolaises et étrangères issus du monde diplomatique, politique et d’organisations internationales.

La conférence a accueilli une personnalité de marque, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Noël Nelson Messone, qui effectue jusqu’à samedi une visite au Togo.