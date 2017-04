Compassion et solidarité

Le président Faure Gnassingbé a adressé lundi un message de condoléances à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi après les deux attentats à la bombe qui ont visé des églises coptes.

Ces attaques revendiquées par l’EI ont fait 43 morts.

Le chef de l’Etat a exprimé sa compassion et sa solidarité avec l’Egypte.

M. Gnassingbé a exprimé au président égyptien et, à travers lui, à l’ensemble des familles éplorées et au peuple égyptien frère, ses sincères condoléances et a réitéré une fois encore la nécessité de combattre le terrorisme.