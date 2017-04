Concertations régionales

Le président Faure Gnassingbé a reçu mardi le ministre des Affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop, porteur d’un message du chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita.

‘J’ai transmis au Président Faure Gnassingbé un message d’amitié et de fraternité de son homologue malien et souligné notre volonté de travailler à renforcer et à consolider les relations entre le Togo et le Mali.

Un peu plus tôt dans la journée, M. Gnassingbé avait rencontré Alpha Barry, le chef de la diplomatie burkinabé. Ce dernier s’est félicité de la vision du chef de l’Etat togolais concernant le partenariat économique régional et sa politique étrangère courageuse.

Ces personnalités se trouvent au Togo à l’occasion d’un Forum économique consacré à la coopération entre l’Allemagne, le Togo et les pays de l’hinterland.

Hier Faure Gnassingbé avait accueilli à la présidence Ibrahim Yacouba, le ministre des Affaires étrangères du Niger.