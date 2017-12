Consultations entre le Togo et l'UE

La 18e session du dialogue entre le gouvernement et l’Union européenne s'est ouverte lundi à Lomé. Autour de la table, officiels togolais et les ambassadeurs de l'UE, de France et d'Allemagne.

Les travaux sont présidés par Robert Dussey, le ministre en charge des Affaires étrangères. D’autres membres de l’équipe gouvernement sont présents parmi lesquels les ministre de la Sécurité et de l’Administration territoriale.

En vertu de l’article 8 de l’Accord de partenariat ACP-UE, un dialogue politique périodique a été institué entre le Togo et l’UE. Il se tient généralement au second semestre de chaque année.

‘Cette rencontre se tient dans un contexte sociopolitique inhabituel et beaucoup de questions se posent sur l’avenir de notre pays. Mais je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les décisions qui iront dans le sens de la stabilité et également pour le bien-être de notre population’, a déclaré M. Dussey.

Les échanges portent sur les questions d’actualité, notamment la crise politique, le processus de décentralisation, la migration, les retombées du récent sommet Afrique-UE à Abidjan, le plan national de développement et la lutte contre le terrorisme.

L’ambassadrice européenne au Togo, Cristina Martins Barreira, a salué l’annonce par les autorités de l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition pour mettre fin aux tensions.