Développement des échanges économiques avec le Portugal

Robert Dussey et Augusto Santos Silva vendredi dans la capitale portugaise

Le ministre togolais des Affaires étrangères s’est entretenu vendredi à Lisbonne avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva.

Une heure de discussion sur la coopération bilatérale. Le Togo et le Portugal sont plus proches que jamais. La TAP vient d’inaugurer une liaison entre Lisbonne et Lomé à raison de 4 vols hebdomadaires.

De quoi stimuler les échanges avec ce pays européen très présent en Afrique.

M. Dussey a également présenté à son homologue l’agenda international du Togo qui assure la présidence en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis début juin. Le chef de l’Etat togolais a annoncé ses priorités : libre circulation des biens et des personnes dans l’espace sous-régional, promotion d’un service de santé de qualité dans la région.