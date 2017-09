'Dialogue constructif sur les réformes'

Komi Selom Klassou et António Guterres samedi à New York

Le Premier ministre togolais, Komi Selom Klassou, s’est entretenu samedi à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Selon les services de l’ONU, les échanges ont porté sur la coopération entre le Togo et le SNU dans le domaine de l’éducation et de la santé. Il a également été question de la situation politique au avec les réformes constitutionnelles proposées récemment et, particulièrement, la limitation du mandat présidentiel qui pourrait devenir effectif dès 2020.

M. Guterres 'a encouragé le gouvernement et tous les acteurs politiques à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre de discussions sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles'.

Enfin les deux hommes ont parlé de la lutte contre le terrorisme. L’Afrique de l’ouest n’est pas épargnée par le fléau de l’extrémisme avec de récentes attaques meurtrières en Côte d’Ivoire et au Burkina-Faso.