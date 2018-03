Droits de l'homme : le Togo à la manoeuvre à Genève

L’ambassadeur du Togo auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Yackoley K. Johnson, est intervenu mercredi devant le Conseil des droits de l’homme au nom du Groupe africain à l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle des Droits de l’homme.

Le diplomate a salué les progrès réalisés dans le monde en termes de protection et de promotion des droits de l’homme. Il a cependant fait part de sa préoccupation concernant la pauvreté et les conflits qui demeurent les principaux facteurs de violations des droits de l'homme, de racisme et de xénophobie

Le Togo a été choisi en début d’année pour assurer la coordination du Groupe africain sur les questions de droit de l’homme. Ce choix consacre l’engagement du pays sur ces questions.

Une opportunité qui contribuera au renforcement de la capacité de la Mission permanente mais également du personnel impliqué.

Le Togo est une interface entre les pays africains et les autres pays membres du Conseil.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a débuté sa 37ème session fin février.