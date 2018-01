Echos du sommet de l'UA

Faure Gnassingbé (G) et Ali Bongo dimanche à Addis Abeba

En marge du sommet de l’Union africaine qui se déroule depuis dimanche à Addis Abeba, le président Faure Gnassingbé s’est entretenu dimanche avec Patrice Talon, son homologue du Bénin, et avec le Gabonais Ali Bongo. Il a été question de coopération bilatérale. Les discussions ont également porté sur la situation dans un certain nombre de pays d’Afrique et sur la réforme de l’organisation continentale.

La veille M. Gnassingbé avait reçu le président de Guinée Bissau et avant des échanges avec le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.