Engagement renouvelé

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu mardi l’ambassadeur de France au Togo, Marc Fonbaustier. Les discussions ont porté, selon la Primature, sur la coopération bilatérale et le renforcement de l’aide accordée par l’Agence française de développement (AFD).

L’accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) signé entre le Togo et le FMI conduit un certain nombre de partenaires à augmenter leur appui dans les secteurs de la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement.