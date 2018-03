Expertise namibienne

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a débuté jeudi une visite officielle en Namibie. Il s’est entretenu avec son homologue Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Selon le communiqué publié par le ministère namibien des Relations internationales, l’objectif de ce déplacement est ‘d’échanger sur un large spectre de dossiers en lien avec les intérêts mutuels des deux pays’.

La coopération économique n’est pas absente des discussions.

Plusieurs accords avaient signés en 2012 lors de la visite du président Faure Gnassingbé à Windhoek. Ils constituent le cadre de la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, des transports, du tourisme, du commerce, de l’investissement et de l’éducation.

Le Togo souhaiterait bénéficier de l’expertise de la Namibie dans le domaine de la faune et du tourisme. Ce pays possède des réserves exceptionnelles et a développé une industrie de haute qualité qui concurrence directement l’Afrique du Sud et le Botswana.

En matière d’élevage, Windhoek a recours à des techniques qui lui permet d’exporter vers les pays industrialisés, idem pour le poisson

Enfin, les autorités togolaises, dont le pays accueille la compagnie aérienne Asky, verrait d’un bon œil l’établissement d’une liaison régulière entre Lomé et Windhoek. Un bon moyen pour accélérer les échanges.