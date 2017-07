Marc Fonbaustier et Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, samedi à Lomé

L’ambassadeur de France Marc Fonbaustier quitte définitivement le Togo ce soir. Il embarquera à bord du vol Air France pour Paris avec sans doute beaucoup de nostalgie après 3 ans passées dans le pays.

Les Togolais garderont de lui le souvenir d’un diplomate compétent, sympathique, ouvert aux autres. L’anti profil rigide que l’on retrouve parfois au Quai d’Orsay.

Lors d’un dîner donné samedi soir en son honneur dans un grand hôtel de la capitale, le tout Lomé du monde de la politique, des affaires et du sport avait tenu à lui rendre hommage et à saluer son action en faveur du dialogue et du développement.