Faure Gnassingbé à la remise du Prix de l'Unesco

Le Prix international Unesco-Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été remis vendredi à Sipopo (15 km de Malabo).

Ce Prix récompense chaque année les projets et les activités de personnes, d'institutions, d'autres entités ou d'organisations non gouvernementales dans le domaine de la recherche en sciences de la vie ayant contribué à améliorer la qualité de la vie.

Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie parmi lesquelles les présidents du Togo, de Guinée Equatoriale et du Ghana ainsi que la secrétaire générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.

Les trois lauréats de cette quatrième édition sont :

L’Organisation pour la recherche agricole, (Centre Volcani, Israël)

Cet institut est à l’origine d’innovations et de méthodologies de pointe dans la recherche agricole assorties d’applications pratiques. Il a aussi développé des programmes de renforcement des capacités visant à promouvoir la sécurité alimentaire dans les environnements arides, semi-arides et désertiques en vue d’améliorer le bien-être humain.

Rui Luis Gonçalves dos Reis, (Université de Minho, Portugal)

Pour sa contribution exceptionnelle au développement de biomatériaux naturels et de leurs applications biomédicales dans les domaines tels que l’ingénierie tissulaire, la médecine régénérative, les cellules souches et l’administration de médicaments, qui sont de nature à faire progresser la santé humaine.

Ivan Antonio Izquierdo, (Institut de recherche biomédicale, Université catholique pontificale de Rio Grande do Sul, Brésil)

Pour ses travaux fondateurs sur l’élucidation des mécanismes de mémorisation comme la consolidation et la récupération et de leurs applications cliniques sur les personnes âgées ou atteintes de troubles psychologiques ou de maladies neurodégénératives en vue d’améliorer la qualité de vie.