Faure Gnassingbé écrit au pape copte d’Alexandrie

Les chrétiens ont été de nouveau visés en Egypte où au moins 26 personnes ont été tuées vendredi par des hommes armés et masqués ayant attaqué leur bus qui se rendait à un monastère copte.

Cette attaque, dans la province de Minya, intervient alors que la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte en Egypte.

L'EI s'est en effet engagé à multiplier les attaques contre ces chrétiens qui représentent environ 10% des quelque 90 millions d'Egyptiens.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, cette attaque a fait 26 morts et 25 blessés.

Dans la soirée, le président Faure Gnassingbé a adressé deux messages aux responsables égyptiens. Le premier à son homologue Abdel Fattah Al-Sisi pour lui exprimer la tristesse et la compassion du peuple togolais.

M. Gnassingbé a condamné cet acte ‘ignoble.

'Proximité priante'

Le second message a été envoyé à Tawadros II, pape copte orthodoxe d’Alexandrie et patriarche de toute l’Afrique et du siège de Saint Marc. Le chef de l’Etat présente ses condoléances à toute la communauté copte.

‘En ces moments difficiles, je vous assure de ma proximité priante pour le repos des âmes de tous ceux qui sont morts dans cette attaque’, écrit le président togolais.

Les coptes forment la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et l'une des plus anciennes, dans un pays où les musulmans sunnites sont largement majoritaires.

La communauté chrétienne égyptienne a reçu le mois dernier le soutien du pape catholique François. Lors d'une visite de deux jours sous haute sécurité, il avait plaidé la veille pour la tolérance et le dialogue entre musulmans et chrétiens.

Fervent défenseur de l'oecuménisme, François avait rencontré Tawadros II ainsi que le grand imam d'Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite, Ahmed Al-Tayeb.