Intensification des échanges commerciaux entre Lomé et Luanda

Manuel Domingos Augusto (G) et Robert Dussey jeudi à Lomé

Manuel Domingos Augusto, le ministre des Relations extérieures angolais, vient d'effectuer une visite de 24h à Lomé.

Un déplacement destiné à renforcer la coopération avec le Togo.

Le diplomate était porteur d’un message du président João Lourenço à son homologue Faure Gnassingbé.

Lors de sa rencontre avec Robert Dussey, Manuel Domingos Augusto a abordé les questions d’ordre bilatéral. Ils ont ont passé en revue les différents instruments juridiques de coopération existant entre le Togo et l’Angola.

En ce qui concerne la situation socio-politique au Togo, M. Dussey a informé l’officiel angolais de l’état d’avancement du dialogue politique. Sur la Guinée Bissau et les conclusions du récent sommet de la Cédéao, M. Augusto a félicité Faure Gnassingbé dont l’engagement a permis d’assister à une évolution majeure après trois ans de tension.

Lomé et Luanda ont appelé à l’intensification des échanges commerciaux et économiques afin d’aboutir à une croissance partagée.

Ils ont convenu de la nécessité d’accélérer le processus de création d’une commission mixte de coopération.

S’agissant des questions d’ordre international, les deux ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer les capacités et l’efficacité de la Cédéao et de la CEEAC (Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale) pour contrer juguler la radicalisation et l’extrémisme.

Lomé pourrait accueillir prochainement à Lomé, d’une rencontre au sommet sur ces questions.