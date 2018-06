L’action publique internationale du Togo

Paix et coexistence

DiploMag, le magazine d’information du ministère des Affaires étrangères, vient de paraître.

Au sommaire de ce numéro, un rappel des récentes initiatives diplomatiques du Togo, sommet de la Cedeao sur la Guinée Bissau, projet d’introduction d’une monnaie unique en Afrique de l’ouest, visite du président Faure Gnassingbé au Qatar, déplacement du chef de la diplomatie en Namibie, renforcement de la coopération avec le Gabon et Israël.

DiploMag souligne également la volonté de la Cédéao – actuellement présidée par Faure Gnassingbé – de renforcer les liens avec la CEEAC, l’organisation des pays d’Afrique centrale, pour lutter plus efficacement contre le terrorisme.

Dans l’éditorial d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, affirme que ‘le Togo participe à l’action publique internationale et travaille d’arrache-pied sur la scène diplomatique pour aider à relever les défis liés à la coexistence pacifique, à la paix et à la sécurité internationales, à la solidarité et au développement’.