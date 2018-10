L'ambassadeur TGV a regagné Le Caire

Mohamed Karim Sherif, l’ambassadeur d’Egypte au Togo, quitte Lomé avec regrets. Fier de sa mission, mais nostalgique de s’éloigner de ses amis.

Celui que l’on surnommait l’ambassadeur TGV, en référence à ses qualités et à sa vitesse d'exécution, rejoint l’administration centrale au Caire.

Republicoftogo.com : Votre départ du Togo ressemble à un déchirement ?

Mohamed Karim Sherif : Quelque part, c’est vrai. Je suis triste de quitter le Togo et de laisser mes amis et mes frères. Je m’y sentais comme chez moi et j’étais très proche de la population comme des dirigeants.

Depuis mon arrivée dans le pays en 2015, j’ai travaillé dur pour d’abord faire de l’ambassade d’Egypte la maison de l’Egypte.

Ensuite, quand je suis arrivé à Lomé, mon pays sortait de deux grandes révolutions, le challenge était énorme. Il a fallu expliquer la nouvelle politique du président Abdel Fattah Al Sisi.

Ces révolutions ont compliqué les rapports entre l’Afrique et l’Egypte. J’ai d’abord consacré du temps à expliquer et à faire accepter la nouvelle Egypte, puis j’ai initié des actions concrètes de coopération.

Au terme de ma mission, je suis satisfait parce que l’Egypte dispose de visibilité. Mon mandat a été positif.

Republicoftogo.com : Le retour de l’Egypte en Afrique est-elle une réalité ?

Mohamed Karim Sherif : Absolument. Le président Al Sisi est convaincu de la nécessité de renforcer la coopération avec l’Afrique et de promouvoir la coopération sud-sud dans une perspective d’un partenariat gagnant-gagnant.

Je dois souligner que les relations entre les présidents Faure Gnassingbé et Al Sisi se sont renforcées. Les deux leaders partagent une même vision sur de nombreux sujets.

Symbole du retour de l’Egypte sur le continent, mon pays prendra la présidence de l’Union africaine en 2019.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre après la parenthèse de 2014 et après la révolution.

Republicoftogo.com : Quels sont les principaux dossiers de coopération lancés au Togo ?

Mohamed Karim Sherif : Je peux citer la santé, l’agriculture avec la construction de la ferme moderne agricole de Sokodé, les infrastructures avec Arab Contractors, la formation de cadres togolais …

Sur le plan diplomatique, le chef de l’Etat togolais a effectué plusieurs visites officielles au Caire dont la dernière remonte à 2017.

Republicoftogo.com : Quel souvenir garderez-vous de votre séjour au Togo ?

Mohamed Karim Sherif : Je me suis toujours senti comme chez moi ici.

Les ministres m’appelaient ambassadeur TGV ou ambassadeur du peuple et ça m’allait droit au cœur. Je quitte le Togo avec fierté. Les fondations sont posées pour permettre à mon successeur de continuer le travail.

Republicoftogo.com : Un mot sur votre successeur

Mohamed Karim Sherif : C’est un diplomate de carrière, il a servi à Addis-Abeba et à Bruxelles.

Hossam Hussien Ismaïl a beaucoup d’expérience dans le domaine multilatéral et depuis 5 ans, il est directeur des Affaires économiques au ministère des Affaires étrangères. Il parle bien le Français, mieux que moi !

Republicoftogo.com : Qu’allez-vous faire maintenant ?

Mohamed Karim Sherif : Je vais passer deux ou trois ans au ministère au Caire avant de recevoir une nouvelle affectation à l’étranger. Peut-être au Moyen-Orient.