L’idéal panafricain est au cœur de l’action publique extérieure du Togo

DiploMag, le magazine publié par le ministère des Affaires étrangères est paru. Au sommaire, un retour sur les récents sommets africains ; celui de la Cédéao et de l’Union africaine.

‘Les efforts du Togo en vue du renforcement de la coopération et la création de partenariats innovants demeurent, dans le contexte régional et sous-régional, les véritables catalyseurs d’une intégration susceptible d’assurer aux populations un mieux-être et aux Etats un développement harmonieux et durable’, écrit le chef de la diplomatie togolaise dans un éditorial.

Robert Dussey en compagnie du président togolais

Robert Dussey souligne que son pays à une Afrique plus intégrée, plus agissante et consciente de ses responsabilités politiques, sécuritaires, sociales, économiques et humaines.

Et le ministre de conclure que ‘L’idéal panafricain est au cœur de l’action publique extérieure de la République Togolaise’.