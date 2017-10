La CMF aura lieu à Paris

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) qui devait se tenir du 25 au 26 novembre à Lomé aura finalement lieu aux mêmes dates à Paris.

Le Togo s’était beaucoup investi et se mobilisait en vue d’accueillir cette réunion majeure (…). Je souhaite au plus vite un retour à un climat apaisé dans ce pays et pour la population, c’est ce qui nous tient surtout à cœur’, a déclaré Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l’organisation de la Francophonie.

‘L’Organisation internationale de la Francophonie ne ménagera aucun effort aux côtés de cet État membre afin de contribuer à l’instauration d’un dialogue inclusif qui suppose la paix des esprits et un climat de sécurité. C’est ce qu’espère la population togolaise et toute la Francophonie avec elle’, a ajouté Mme. Jean.