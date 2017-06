La politique étrangère togolaise en 34 pages

DiploMag, le magazine publié par le ministère des Affaires étrangères vient de paraître. Au sommaire, un retour sur le Printemps de la coopération Togo-Allemagne et des articles consacrés à la visite du président Faure Gnassingbé en Egypte et à celle d’une délégation de membres du Congrès US à Lomé.

On lira également le dossier sur les relations très particulières entre le Togo et la communauté de Sant’Egidio, surnommée la petite ONU du Vatican.

Enfin, à quelques mois de la tenue du premier Sommet Afrique-Israël, DiploMag propose une analyse sur le partenariat entre l’Afrique-Israël et les Etats-Unis.