La secrétaire générale adjointe de l'ONU en visite au Togo

Izumi Nakamitsu, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Haut-Représentante pour les affaires de désarmement au sein du Bureau des affaires de désarmement, a été reçue jeudi par le Premier ministre.

‘Je suis à Lomé pour remercier les autorités togolaises pour la très bonne coopération qu’elles nous apportent en abritant le siège du Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique (UNREC) ; car à partir de ce centre qui est basé à Lomé, nous menons nos activités de promotion de la paix et du désarmement dans tous les 54 Etats du continent’, a-t-elle déclaré à l’issue de l’entretien avec Komi Selom Klassou.

Mme Nakamitsu a participé dans l’après-midi à l’inauguration des nouveaux locaux de l’UNREC offets par l’Etat togolais.

Autre rendez-vous à son agenda, le lancement d’un projet de marquage et de contrôle des armes légères et de petit calibre. C

'J’ai indiqué au chef du gouvernement que les Nations Unies souhaitaient approfondir la coopération avec le Togo afin de faire davantage pour la paix et le désarmement en Afrique’, a expliqué la diplomate qui en a profité pour rendre un hommage appuyé aux Casques bleus togolais déployés dans plusieurs pays.