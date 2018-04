Le Brésil juge prioritaires les relations avec le Togo

L’ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Carlos de Salles Menezes, était l’invité vendredi du Club diplomatique de Lomé.

La conférence a traité des relations entre Brasilia et Lomé et du potentiel de développement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de la formation.

Le diplomate a souligné que de l’autre côté de l’océan existait un pays immense, de 8,5 millions de kilomètres carrés, qui a beaucoup à offrir au Togo, et à l’Afrique en général.

Le potentiel est bien là, reste à l’exploiter. Il a au passage regretté l’arrêt de la liaison aérienne directe assurée par Ethiopian Airlines entre le Togo et le Brésil.

M. de Salles Menezes a évoqué la situation politique compliquée dans son pays qui ne saurait constituer un frein au développement des échanges avec l’Afrique.

‘Tout le monde sait que mon pays vit une tempête politique et économique depuis 2016. Mais heureusement les statistiques récentes montrent que la reprise de la croissance a déjà commencé. Et il faut toujours souligner que, quels que soient les problèmes observés, le Brésil demeure l'une des plus grandes économies du monde, la septième, et pays membre du G-20 et du groupe BRICS (avec la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud). Ses relations avec les pays d'Afrique de l'Ouest, et avec le Togo en particulier, ont été considérés comme prioritaires depuis des décennies’, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur brésilien a enfin rappelé qu’en dépit de sa modeste taille, le Togo avait connu un essor économique soutenu ces dernières années.

De surcroît, les infrastructures dont s’est doté le pays sont de nature à inciter les hommes d’affaires brésiliens à s’intéresser à ce marché.