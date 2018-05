Le Qatar vante les mérites d'une coopération avec le Togo

La Une du Peninsula et du Gulf Times mardi

The Peninsula, le quotidien du Qatar, revient mardi sur la visite du président Faure Gnassingbé à Doha. Le journal signale que les deux pays ont signé plusieurs accords destinés à promouvoir les échanges politiques et économiques.

The Peninsula publie les photos de la visite officielle : rencontre avec l’émir et signature des accords par les ministres des Affaires étrangères du Qatar et du Togo.

Compte rendu à lire aussi dans le Gulf Times et dans Qatar Tribune.

La visite du chef de l'Etat togolais au Qatar pose les jalons d'un nouvel axe de coopération avec ce pays du Golfe.