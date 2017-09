Le jour du souvenir

Les Etats-Unis commémorent ce lundi dans le recueillement les attentats du 11 septembre.

Le président Faure Gnassingbé a adressé un message à son homologue Donald Trump dans lequel il exprime ‘l’immense tristesse et la solidarité du peuple togolais en ce jour du souvenir et adresse une pensée particulière à tous ceux qui ont perdu un être cher lors de ces attaques barbares ».

M. Gnassingbé estime qu’il est nécessaire 'd’intensifier le combat contre le terrorisme et de l’éradiquer par tous les moyens’.

Le 11 septembre 2001 au matin, deux avions s'étaient fracassés contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, un autre contre le Pentagone à Washington et le quatrième s’était écrasé en rase campagne en Pennsylvanie (est) après une lutte héroïque entre les passagers et les terroristes.

Depuis 9/11, il n'y a jamais eu autant d'attentats dans le monde.

L’Afrique paye un lourd tribut avec des attaques récurrentes et la montée de l’extrémisme.