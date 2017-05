Le sommet Afrique-Israël en hébreu dans le texte

Le Sommet Afrique-Israël aura lieu au Togo du 23 au 27 octobre prochains. Des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement, des délégations ministérielles et plus d’une centaine d’entreprises israéliennes, membres de l’Israel Export Institute, participeront à ce rendez-vous inédit présidé par Faure Gnassingbé et par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Sommet traitera des questions de coopération diplomatique de lutte contre le terrorisme, d’aide publique au développement et de partenariat économique dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la Fintech, de la Cybersécurité ou encore de l’éducation.

Le site du sommet vient de s’enrichir d’une version en hébreu après celle proposée en anglais et en français.

