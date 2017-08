Le soutien du Togo et de la Cédéao

Faure Gnassingbé (G) et Ernest Bai Koroma (archives)

Plus de 300 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain et des inondations lundi dans la banlieue de la capitale sierra-léonaise, Freetown, a rapporté la radio nationale.

Le bilan devrait s'alourdir, la catastrophe étant la plus grave provoquée par des pluies torrentielles que la ville ait jamais connues. Plus de 2.000 personnes ont d'ores et déjà perdu leur maison.

Les fortes pluies ont provoqué lundi un glissement de terrain qui a enseveli des centaines de personnes dans la ville de Regent, située en hauteur de Freetown, ville côtière de 1,2 million d'habitants.

Faure Gnassingbé, qui préside actuellement la Cédéalo, a exprimé mardi ses condoléances après cette catastrophe.

‘J’ai été attristé par la disparition de nombreux Sierra Léonais. En ces temps très douloureux pour notre communauté Cédéao, je présente au nom du peuple togolais et de ceux de l'Espace, mes sincères condoléances au peuple frère de Sierra Leone et fait part de notre soutien’ écrit Faure Gnassingbé à son homologue Ernest Bai Koroma.