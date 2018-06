Liu Yuxi incarne le dynamisme de la coopération Chine-Togo

Liu Yuxi, l’ambassadeur de Chine au Togo arrive au terme de ses 4 ans de mission. Lors d’un dîner donné vendredi à sa résidence, il a salué la qualité de la coopération bilatérale et rendu un hommage aux autorités et à la population.

M. Yuxi incarne de dynamisme de cette relation avec la réalisation de nombreux ouvrages qui participent au développement du pays.

On peut citer l’aérogare de Lomé, le grand contournement de la capitale, la rénovation du stade de Kégué, la construction du siège de l’Assemblée nationale et diverses initiatives dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la formation agricole.

Samedi, le diplomate participera à un déjeuner donné en son honneur par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey.