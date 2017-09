Message d'espoir et de raison

Les ambassades de France, d’Allemagne, des Etats-Unis, de l’Union européenne et la représentation du SNU (Système des Nations Unies) à Lomé ont publié vendredi un communiqué relatif à la situation politique.

Communiqué dans lequel elles soulignent que les ‘différentes forces politiques ont pu manifester (…) et exprimer publiquement leurs convictions’.

Les chancelleries déplorent cependant les violences qui se sont produites dans la ville de Mango. ‘Elles appellent toutes les parties au calme et à la retenue et encouragent tous les Togolais à s’inscrire dans un dialogue pacifique en vue de l’adoption des réformes constitutionnelles qui permettront de renforcer la démocratie au Togo et de préparer sereinement les élections locales et législatives en 2018’.