Mission accomplie au Darfour

Le Togo est le 16e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix.

1.430 soldats et policiers togolais sont actuellement déployés dans les missions de l’ONU en République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali, au Soudan, au Soudan du Sud et au Sahara occidental.

126 policiers et gendarmes, dont 11 femmes, membres de la Minuad, la mission de maintien de la paix de l’ONU et de l’UA au Darfour, ont regagné Lomé cette semaine à l’issue d’un séjour d’un an. La relève est assurée par leurs collègues.

Sur le terrain, le personnel togolais est chargé du maintien de l’ordre, de la protection des sites stratégiques, de la sécurisation des installations et du matériel des Nations Unies et la protection de la population.