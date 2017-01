Le 27e sommet Afrique-France s’est achevé samedi à Bamako par l'adoption d'un plan global de lutte contre le terrorisme.

Le président français François Hollande a justifié cette décision par le fait que ‘la menace est globale’. Il a invité chaque pays africain à prendre ses responsabilités.

Le président Faure Gnassingbé a souligné que le combat contre le terrorisme impliquait une plus grande coopération régionale et la mutualisation des moyens et du renseignement.

Sur le plan économique, la France a annoncé un appui de 23 milliards d’euros dans les 5 prochaines années pour assurer le développement.

Parallèlement, un Fonds en faveur de la croissance en Afrique sera mis en place pour mobiliser des fonds.