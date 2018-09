Ne pas baisser la garde

Les Etats-Unis commémorent ce lundi les attentats du 11 septembre.

Le 11 septembre 2001 au matin, deux avions s'étaient fracassés contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, un autre contre le Pentagone à Washington et le quatrième s’était écrasé en rase campagne en Pennsylvanie (est) après une lutte héroïque entre les passagers et les terroristes. Bilan : 3000 morts.

Depuis 9/11, il n'y a jamais eu autant d'attentats dans le monde.

L’Afrique paye un lourd tribut avec des attaques récurrentes et la montée de l’extrémisme.

Le président Faure Gnassingbé n’a de cesse de mobiliser ses partenaires africains et internationaux pour développer la coopération et les échanges d’information afin de prévenir la menace et de lutter plus efficacement contre les groupes extrémistes.

Le Togo bénéficie déjà de l’assistance des Etats-Unis et de l’Union européenne. La Chine a récemment indiqué qu’elle était prête elle aussi à apporter son concours au maintien de la stabilité sur le continent.