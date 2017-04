Nouvel ambassadeur aux Etats-Unis

Donald Trump et Frédéric Hebge lundi à la Maison Blanche

Frédéric Hegbe, le nouvel ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, a présenté lundi ses lettres de créances au président Donal Trump.

Le diplomate a transmis les chaleureuses salutations du Président Faure Gnassingbé Il a promis de consacrer ses efforts à l’accomplissement de sa mission et au développement des relations d’amitié et de coopération t entre le Togo et les Etats-Unis.

M. Hegbe a rappelé l’étroite collaboration entre les deux pays en citant l’AGOA, dont le Forum annuel se tiendra en août prochain à Lomé, et le le Millenium Challenge Account. Deux dispositifs qui favorisent le développement économique du Togo.

Evoquant le prochain Sommet Afrique-Israël qui aura lieu en octobre prochain au Togo, le nouvel ambassadeur togolais a souhaité que les Etats-Unis jouent un rôle primordial car, a-t-il dit, l’ambition de cette rencontre est de créer un axe de coopération inédit entre l’Afrique, Israël et les Etats-Unis.