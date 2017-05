Le nouvel ambassadeur d’Israël au Togo, Eli Ben Tura, a présenté vendredi ses lettres de créances au président Faure Gnassingbé.

M. Ben Tura est un diplomate de carrière qui a été le représentant de l’Etat hébreu au Sénégal (2011-2015), ambassadeur à Madagascar et chefs de missions lors de grandes rencontres aux Nations Unies à New York et Genève ;

M. Ben Tura est également universitaire. Il a été professeur à l’université de Tel Aviv.

Depuis Abidjan, il gèrera les relations avec le Togo dans le domaine politique, économique et de la coopération.

Un poste stratégique d’autant que Lomé accueillera en octobre prochain le premier sommet Afrique-Israël en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Faure Gnassingbé avait effectué une visite officielle en Israël en août 2016.