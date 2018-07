Nouvel ambassadeur du Togo au Monténégro

Le Togo et le Monténégro ont des relations diplomatiques depuis décembre 2012, mais c’est la première qu’un ambassadeur est accrédité à Podgorica.

Calixte Batossie Madjoulba a présenté lundi ses lettres de créances au président Milo Đukanović,

Père de l’indépendance du Monténégro en 2006, six fois premier ministre, une fois président, Milo Djukanovic est une personnalité

Le Monténégro, une ancienne république yougoslave qui a gagné son indépendance de la Serbie, est entré dans l'Otan en juin 2017, devenant ainsi le 29e membre de l'Alliance.

Le pays espère rejoindre dans un délai rapide l’Union européenne.

Lors de l’entretien qui a suivi la cérémonie, les deux officiels ont évoqué les possibilités de partenariat économique.

Les deux pays offrent un certain nombre de similitudes.

En tant que plus petit pays des Balkans, le Monténégro a une économie fragile, soutenue par l'investissement (en particulier dans le secteur de l'énergie) et le tourisme. La Banque mondiale estime que l'économie du Monténégro a connu une croissance de 3% en 2017, avec des prévisions à 2,8% pour 2018 et 2,5% en 2019. La croissance a été plus forte que prévu en 2017 grâce au tourisme et à une augmentation des investissements.

Malgré une forte croissance, la situation économique du Monténégro reste fragile. Le déficit fiscal devrait être ramené à 2% en 2017-19, atteignant la balance en 2019 et en ménageant un surplus par la suite afin de s'aligner avec les lois fiscales d'ici 2022. La dette publique se situe légèrement au-dessus de 70% du PIB. Pendant ce temps, l'inflation a été entretenue par une hausse de la TVA (2,1% en 2017).

L'un des principaux objectifs du gouvernement est de rejoindre l'Union européenne. Le Monténégro a acquis le statut officiel de candidat à l'adhésion en décembre 2010. Pour progresser dans les négociations d'adhésion, le pays devra faire des progrès significatifs dans les domaines suivants: l'Etat de droit, la lutte contre la corruption et la lutte contre le crime organisé. Les négociations pour l'adhésion du pays à l'OTAN ont provoqué la colère de la Russie, qui a une présence financière et immobilière importante dans le pays.