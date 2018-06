Nouvel hommage des Nations Unies aux Casques bleus togolais

Le Togo est le 16e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix.

1.430 soldats et policiers togolais sont actuellement déployés dans les missions de l’ONU en République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali, au Soudan, au Soudan du Sud et au Sahara occidental.

Plusieurs militaires ont été tués en opération ces dernières années.

Les Nations Unies ont décidé de rendre hommage aux Casques bleus togolais en lançant une campagne sur Twitter à partir de la semaine prochaine.

A partir de la semaine prochaine seront diffusés sur Twitter une série de visuels en 6 langes, plus le Swahili et le Portugais pour saluer le courage de ces hommes et de ces femmes qui prennent tous les risques pour servir la paix.