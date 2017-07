Nouvelle visite de Tony Blair à Lomé

Faure Gnassingbé et Tony Blair mercredi au port de Lomé

L’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair a effectué mercredi sa seconde visite à Lomé en moins de 4 mois.

Selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence de la République, M. Blair a visité le port de Lomé en compagnie du président Faure Gnassingbé.

‘J’ai une très grande admiration pour le Président et son équipe pour ce qu’ils font pour le pays. Je crois qu’il y a au Togo des potentialités énormes. J’ai vu avec le développement du port, une plate-forme importante et de grandes opportunités pour le développement du pays et pour la réduction de la pauvreté' a déclaré l’ancien envoyé spécial du Quartet, selon le communiqué.