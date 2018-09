Nouvelles initiatives de la Chine pour l'Afrique

Le sommet Chine-Afrique s’achève ce mardi à Pékin. Le président Faure Gnassingbé qui y assiste restera en Chine quelques jours pour un roadshow destiné à promouvoir son pays auprès des entreprises publiques et privées. Il se rendra dans deux provinces industrielles et participera le 7 septembre à un business Forum à Hangzhou (province de Zhiejan).

Que retenir de cette grand-messe de la coopération ?

Le président Xi Jinping a annoncé 60 milliards de dollars d’aide supplémentaire (dont 15 milliards d’aide gratuite et de prêts sans intérêts) et l’annulation de dettes pour les pays les plus pauvres.

On ignore pour le moment si le Togo bénéficiera de cette mesure;

La Chine a prêté à l'Afrique un total de 125 milliards de dollars entre 2000 et 2016.

La Chine a annoncé huit initiatives pour renforcer la relation bilatérale dans le domaine industriel, des infrastructures, pour la facilitation du commerce, pour le développement vert ou encore dans celui de la santé.

Pékin entend également jouer un rôle en matière de paix et de sécurité en Afrique.

Un programme très ambitieux salué par la quarantaine de chefs d’Etat africains présents à Beijing.