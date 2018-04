Offensive indienne en Afrique

La diplomatie indienne entend renforcer ses positions en Afrique. Un conseil des ministres qui s’est déroulé fin mars a approuvé l’ouverture de 18 nouvelles ambassades sur le continent. Les implantations se feront sur la période 2018-2021.

Il s’agit du Burkina Faso, du Cameroun, du Cap Vert, du Tchad, du Congo, de Djibouti, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée Bissau, du Liberia, de la Mauritanie, du Rwanda, de Sao Tomé, de la Sierre Leone, de la Somalie, du Swaziland et du Togo.

Ce qui fera passer le nombre de représentations de 29 à 47.

L’objectif de New Delhi est avant tout économique. L’Inde a de grandes ambitions en Afrique où ses hommes d’affaires sont de plus en plus actifs.