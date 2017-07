Ouverture des accréditations

Le Sommet Afrique-Israël aura lieu du 23 au 27 octobre prochains. Il accueillera des chefs d’Etat et de gouvernement, des délégations ministérielles et des représentants du secteur privé. L’objectif est de créer un nouveau partenariat politique et économique entre l’Afrique et Israël et de renforcer l’aide publique au développement grâce à Mashav, l’agence israélienne de coopération internationale.

Le processus d’accréditation est désormais ouvert.

Les participants intéressés peuvent se rendre sur le site du Sommet et remplir le formulaire. Les demandes seront reçues, étudiées puis validées par les organisateurs.

Accéder au site