Partenariat global entre Le Caire et Lomé

L’Egypte célèbrera le 23 juillet prochain le 66e anniversaire de la révolution, la fête nationale.

A cette occasion, le président Faure Gnassingbé vient d’adresser un message de félicitations à son homologue Abdel Fattah Al Sisi.

Il souligne ‘les excellentes relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui ont toujours caractérisé les rapports entre nos deux pays’, indique la missive rendue publique par le ministère égyptien des Affaires étrangères.

‘La relation entre les deux pays témoigne d'une coordination dans tous les dossiers qui relèvent d'intérêts communs, aussi bien au niveau des relations bilatérales qu'au sujet des questions arabes et des travaux de l'Union africaine et ses organes, y compris le Conseil de paix et de sécurité, des opérations de maintien de paix et de la question des foyers de tension, du développement du continent, de la lutte contre le terrorisme et des changements climatiques’, indique Mohamed Karim Sherif, l’ambassadeur d’Egypte à Lomé.