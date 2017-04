Pauvreté et entreprenariat

L’ambassadeur des Etats-Unis au Togo, David Gilmour, est l’invité ce mercredi de l’Université St. Martin’s (Etat de Washington). Le diplomate évoquera la lutte contre la pauvreté et l’entreprenariat en Afrique.

Présents également les responsables de la société Alaffia, une entreprise du comté de Thurston (où se trouve l’université) et qui importe des noix de karité du Togo pour les transformer en shampooing, savon, et autres produits naturels pour le corps.

Cette conférence est organisée par le Bureau des programmes de St. Martin's, la School of Business et le Collège des Sciences et des Arts.

Infos pratiques

12 avril 2017, de 19 à 20h30

Université de Saint Martin’s

Centre des conférences Norman Worthington

5300, avenue Pacific Ave. SE

Lacey