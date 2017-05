Politique étrangère audacieuse

Une nouvelle résolution de l'Unesco nie le lien historique entre Jérusalem et les juifs en présentant Israël comme une ‘puissance occupante’ dans la ville sainte.

Le texte a été adopté au siège de l'Unesco à Paris mardi par 22 voix contre 10, et 23 abstentions. Il doit être entériné vendredi par le conseil exécutif de l'agence onusienne.

Le texte de mardi "rappelle que toutes les mesures (...) prises par Israël, une puissance occupante, qui ont altéré ou visent à altérer le statut de la Ville sainte de Jérusalem", notamment la loi d'annexion de Jérusalem-Est conquise en 1967 par Israël sont "nulles et non advenues et doivent être annulées".

10 pays ont voté contre cette résolution : les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume Uni, les Pays Bas, la Lituanie, la Grèce, le Paraguay, l’Ukraine, l’Allemagne et … le Togo.

Lomé s’était déjà opposé à un certain nombre de résolutions de l’Unesco. La position de la diplomatie togolaise est que ce type de vote partisan n’est pas de nature à faire avancer le processus de paix dans la région et est en contradiction avec un certain nombre de réalités historiques.

Une nouvelle illustration de la volonté du président Faure Gnassingbé d’avoir une politique étrangère indépendante et constructive.

‘Le nombre de pays qui ont soutenu cette proposition absurde ne cesse de diminuer. Il y a un an, 32 Etats l'avaient soutenue, il y a six mois, ce chiffre est descendu à 26 et cette fois-ci ils ne sont plus que 22", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a remercié le président togolais lors du conseil des ministres mercredi.

Le vote est intervenu mardi, anniversaire de la création de l'Etat hébreu.