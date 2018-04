Préoccupations communes

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Noël Nelson Messone, effectue depuis vendredi une visite officielle au Togo.

A l’issue d’une rencontre avec son homologue Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel les deux pays expriment leur volonté de développer la coopération, notamment via la relance de la commission mixte.

Lomé et Libreville ont convenu d’une gestion concertée des cas de Togolais vivant en situation irrégulière au Gabon, notamment par un système de partage d’informations préalables et une organisation concertée des opérations de rapatriement dans le respect des droits des migrants.

Robert Dusseya souligné la nécessité d’une incitation au retour volontaire des migrants en situation irrégulière par la réduction ou l’annulation des frais de visas de sortie définitive du territoire gabonais et a rappelé l’urgence de la révision de l’accord sur la libre circulation des personnes et des biens, à l’emploi et à l’établissement ; un texte qui a plus de 40 ans.

Le Togo et le Gabon ont convenu par ailleurs de la signature prochaine de l’accord en matière de lutte contre la traite des enfants afin de faciliter la coopération et la collaboration dans l’investigation, l’arrestation, la poursuite et l’extradition des coupables à travers les autorités compétentes de chaque Etat.

Les deux ministres ont évoqué la situation régionale. L’officiel gabonais s’est félicité des efforts menés par Faure Gnassingbé en qualité de président de la Cédéao pour préserver la paix et la sécurité dans la sous-région et en Afrique. Il a eu l’occasion de le redire lors d’une rencontre avec le chef de l’Etat.

MM. Dussey et Messone ont fait part de leur volonté de dynamiser les échanges entre la Cédéao et la CEEAC dans une perspective d’intégration continentale à travers la Zone de libre échange initiée par l’Union africaine.