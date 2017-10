Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la Francophonie, a déploré jeudi dans un communiqué l’’escalade de la violence’ au Togo.

‘Rien ne peut justifier ces affrontements. Nous pensons aux victimes, aux familles endeuillées, au climat général de peur et de colère. Il faut impérativement privilégier le dialogue en toutes circonstances’, indique le communiqué.

La secrétaire générale et les équipes de l’OIF, dont le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest basé à Lomé, suivent avec la plus grande attention la situation politique et sociale sur le terrain. Elle continue à maintenir des contacts réguliers avec les plus hautes autorités togolaises ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux, souligne le communiqué.

‘Il est primordial d’encourager toutes les actions de nature à contribuer à la résolution de cette crise et au retour à un climat apaisé.’, indique Michaëlle Jean.

Un calme d’autant plus nécessaire que le Togo accueillera au mois de novembre la la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF).