Prospérité et efficacité

A quelques jours du Nouvel An chinois, l’ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yuxi, a reçu vendredi soir plusieurs centaines d’invités à la chancellerie.

L’année du Coq de feu, c'est le 28 janvier prochain.

‘C’est une année placée sous le signe de la prospérité pour le Togo et pour la Chine’, a déclaré le diplomate.

Dans l'astrologie chinoise, on dit que les personnes nées sous le signe du Coq de feu sont charismatiques et pleines de charme. C’est une année symbole de droiture, de justice, de prospérité et d’efficacité.

Le Nouvel An débute le jour de la seconde pleine Lune qui suit le solstice d’hiver et se situe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. C’est l’observatoire de la montagne pourpre de Nankin qui chaque année fixe le Jour J.

Cette période est connue en Occident sous l’appellation de ‘ Nouvel An, mais on l’appelle aussi la fête du printemps et du renouveau.