Report du Sommet

Suite à la demande du président Faure Gnassingbé, et d’un commun accord avec le Premier ministre israélien, le Sommet Afrique-Israël, prévu pour se tenir à Lomé du 23 au 27 octobre 2017, a été reporté.

Selon le communiqué publié lundi par le ministère israélien des Affaires étrangères, le chef de l’Etat togolais a indiqué que ce report ‘permettra d’optimiser les préparations et d’assurer la réussite de cet évènement.’

Dans les semaines à venir, Israël va promouvoir des consultations en Afrique ainsi que dans les forums régionaux africains pour garantir le plein succès du Sommet, indique le texte.

‘Le président togolais a salué la détermination du Premier ministre israélien de renforcer la coopération entre les pays africains et l’Etat hébreu’, indique le communiqué officiel qui souligne que le Sommet est destiné ‘à unifier les efforts face à la menace contre la paix et la sécurité qui fragilise la stabilité et retarde le développement du continent.