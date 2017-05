Retour aux sources

Nicéphore Soglo (G) et Faure Gnassingbé

Le président Faure Gnassingbé a reçu mercredi l’ancien chef de l’Etat béninois Nicéphore Soglo (1991-1996). L’occasion d’évoquer les relations entre les deux pays et de parler des progrès réalisés par les pays de la Cédéao.

Et justement, M. Soglo s’est félicité des évolutions constatées au Togo et de la politique de modernisation lancée par les autorités.

Plus tôt dans la journée, le successeur de Mathieu Kérékou à la tête du Bénin, s’était rendu à Badou (près de Kpalimé), une petite ville dont il est originaire et qu(il n'avait plus revu depuis 30 ans.