Robert Dussey s'entretient avec Benjamin Netanyahu

Robert Dussey et Benjamin Netanyahu lundi à Jérusalem

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, effectue les 11 et 12 juin une visite officielle en Israël.

Il a été reçu en début de matinée par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et de la formation.

M. Netanyahu s’est une nouvelle fois félicité pour la qualité des liens d’amitié qui unissent les deux pays. Une relation qui date en fait de l’indépendance.

M. Dussey devait ensuite se rendre au mémorial de Yad Vashem édifié en mémoire des 6 millions de victimes juives de la Shoah (Holocauste) perpétrée par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.

Le mémorial couvre le sommet d'une colline à l'ouest de Jérusalem, un peu à l'écart de la ville. On y accède par une route

surmontée d'un portique monumental rappelant ceux qui se trouvaient à l'entrée des camps de la mort.

Contre l'oubli du crime dont les nazis voulaient effacer jusqu'aux traces, Yad Vashem rassemble les noms des victimes juives d'Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno et des innombrables autres lieux d'assassinat.

Son but est de perpétuer la mémoire individuelle et collective des victimes de la Shoah, d'honorer les Justes des Nations et de tout mettre en oeuvre pour s'assurer que le Monde n'oubliera jamais.

C'est donc un lieu empreint d'une forte charge émotionnelle que Robert Dussey va parcourir avec la délégation qui l’accompagne.

Cette première journée s’achèvera par une séance de travail avec le directeur général de Mashav Gil Haskel.

L’Agence de coopération israélienne est très active au Togo. Elle vient d’installer le premier centre de traumatologie à l’hôpital d’Atakpamé et forme en ce moment des experts à Institut technique d’appui et de recherche agricole (ITRA) à Davié.

Mashav a formé des dizaines d’ingénieurs agronomes dans ses centres spécialisés à travers Israël.