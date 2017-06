Sommet Afrique-Israël : SN transporteur officiel

Un accord de partenariat a été conclu avec la compagnie Brussels Airlines (SN, Groupe Lufthansa) pour permettre aux participants du Sommet Afrique-Israël de bénéficier de tarifs préférentiels.

Avec ce partenariat Brussels Airlines devient le transporteur officiel du Sommet Afrique-Israël qui se déroulera du 23 au 27 octobre 2017 à Lomé.

Le Sommet Afrique-Israël, premier du genre, réunira dans la capitale togolaise des chefs d’Etat, de gouvernement et des ministres africains et israéliens, des représentants du secteur privé, d’agences publiques de développement, d’organisations internationales et d’ONG actives sur le continent.

Le Sommet posera les jalons d’une nouvelle ère de coopération entre l’Afrique et Israël en faveur d’une prospérité partagée.

Les participants pourront bénéficier de conditions préférentielles de transport en réservant avec un code figurant sur le site officiel du Sommet ou transmis à leur agence de voyages.